Diyarbakır'da çıkan örtü ve orman yangınına müdahale ediliyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kırsal Çınarköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 14 personel, arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Söndürme çalışmalarına, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri de destek veriyor.