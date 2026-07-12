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Diyarbakır'da çıkan örtü ve orman yangını söndürüldü

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yangın söndürüldü.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını söndürüldü.

Kırsal Çınarköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
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