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Diyarbakır Çüngüş'te kayıp 62 yaşındaki kadın, merkeze 1,5 kilometre uzakta bulundu

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Diyarbakır Çüngüş'te kayıp 62 yaşındaki kadın, merkeze 1,5 kilometre uzakta bulundu
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 62 yaşındaki kadın, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla merkeze 1,5 kilometre uzaklıktaki Akpiyar mevkisinde sağ bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın, kontroller için Çüngüş Devlet Hastanesine götürüldü.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 62 yaşındaki Kıymet Altunbaş, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

İlçe merkezinde yaşayan Altunbaş'ın önceki gün saat 19.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunmasının ardından jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu kadın, ilçe merkezine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Akpiyar mevkisinde bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Altunbaş, gerekli kontrollerin yapılması için Çüngüş Devlet Hastanesine götürüldü.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Kasım'dan beri haber alınamayan Altunbaş için yürütülen arama çalışmalarına AFAD İnsansız Hava Aracı Ekibi'nin de katıldığı belirtildi.

Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Ekibimiz, müdürlüğümüze ait arama dronu ile gün boyunca bölgede havadan tarama yaptı. Vatandaşımız sabah saatlerinde sağ olarak bulundu ve ilgili birimlerce kontrolleri yapıldı. Arama çalışmalarında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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