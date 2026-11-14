Diyarbakır Çüngüş'te 62 yaşındaki kayıp kadın jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 62 yaşındaki Kıymet Altunbaş, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

İlçe merkezinde yaşayan Altunbaş'ın önceki gün saat 19.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunmasının ardından jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu kadın, ilçe merkezine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Akpiyar mevkisinde bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Altunbaş, gerekli kontrollerin yapılması için Çüngüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA