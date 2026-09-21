Diyarbakır Çüngüş'te 1,5 metrelik yılanın balıkla mücadelesi kameraya yansıdı

Diyarbakır Çüngüş'te 1,5 metrelik yılanın balıkla mücadelesi kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır Çüngüş'te dere yatağında yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın avlamaya çalıştığı balıkla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yılan balığı sudan çıkarmaya çalışırken balık yılanı suya çekiyor, ardından ikisi de gözden kayboluyor.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, dere yatağında bir yılanın avlamaya çalıştığı balıkla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kırsal Avut Mahallesi Muhtarı İbrahim Aydoğdu, bahçesinde gezinirken yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki ???????yılanın avlamaya çalıştığı balıkla mücadelesine tanık oldu.
Aydoğdu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, yılanın avlamaya çalıştığı balığı sudan çıkarmaya çalıştığı, balığın ise yılanı suya çekmesinin ardından ikisinin de gözden kaybolduğu görülüyor.
Kaynak: AA