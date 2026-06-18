Haberler

Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında çıkan anız ve örtü yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında çıkan anız ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırsal Ballıbaba Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 10 personel ve 2 arazöz, 1 yangına ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve mahalle sakinleri yangına müdahalede bulundu.

Yerleşim yerinden uzak olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat

Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi

Çok sayıda ilde dev operasyon! Ele geçirilen miktara bakın
Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı

Temizlik işçisi için zamanla yarış kamerada
Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı