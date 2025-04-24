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Diyarbakır Çermik'te Gazzeli Çocuklar İçin Kermes Düzenlendi

Diyarbakır Çermik'te Gazzeli Çocuklar İçin Kermes Düzenlendi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Gazzeli çocukların yararına düzenlenen kermes, Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştirildi. Kermeste Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Gazzeli çocuklar yararına kermes yapıldı.

Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Çermik Belediyesi önünde kermes gerçekleştirildi.

Kermese, Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
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