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Diyarbakır'da çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü

Diyarbakır'da çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını ekiplerce söndürüldü.

Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle arazideki anızda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk ve ağaçlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten
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