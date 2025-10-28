Diyarbakır Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören gerçekleştirildi. Törende Kaymakam ve Belediye Başkanı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel