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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ender Tekin ve Grup Genç'i Diyarbakırlılarla buluşturdu

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ocak ayı kültür sanat programı kapsamında Ender Tekin ve Grup Genç'i Diyarbakırlılarla buluşturdu. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen 'Eskimeyen Ezgiler' konserinde sanatçılar eserlerini seslendirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ocak ayı kültür sanat programı kapsamında Ender Tekin ve Grup Genç'i Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın her kesime yönelik düzenlediği kültür sanat takvimi ocak ayı programı kapsamında sanatçılar Ender Tekin ve Grup Genç sevenleriyle buluştu.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen "Eskimeyen Ezgiler" konserinde sanatçılar eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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