Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aşefçiler Sokak'ta yol düzenleme çalışmalarına başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Sur ilçesinde yer alan Aşefçiler Sokak'ta yol düzenleme çalışmalarına başladı. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, sokakta bulunan eski asfalt ve kaldırım taşlarını kaldırarak zemini düzelten ekipler, 2 bin metre bazalt kaplama ile sokağın zeminini düzenleyecek. Çalışmanın 20 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Sur ilçesinde yer alan Aşefçiler Sokak'ta yol düzenleme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kentin tarihi alışveriş noktalarından biri olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Aşefçiler Sokak'ta yenileme yapmak için proje hazırladı.

Sokakta bulunan eski asfalt ve kaldırım taşlarını kaldırarak zemini düzelten ekipler, 2 bin metre bazalt kaplama ile sokağın zeminini düzenleyecek.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, çalışmayı 20 gün içinde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor.