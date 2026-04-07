Diyarbakır'da Briket Yüklü TIR Devrildi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde briket yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İbrahim Ç. idaresindeki briket yüklü 63 TK 797 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada TIR şoförü yara almadan kurtulurken, araçta yüklü briketler yola saçıldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yola saçılan briketlerin kaldırılması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

