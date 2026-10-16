Diyarbakır Bismil'de motosiklet sürücüsü, minibüsle çarpıştığı kazada öldü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü belirlenen sürücünün cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
E.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Diyarbakır-Batman kara yolu kırsal Yukarı Salat Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 AFP 568 plakalı minibüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, E.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA