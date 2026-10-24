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Diyarbakır Bismil'de lastiği patlayan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde lastiğinin kaldırım kenarına çarpıp patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı; 65 yaşındaki sürücü yaralandı. Çevredekilerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde lastiğinin kaldırım kenarına çarpıp patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü E.K. (65) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre E.K., hastaneye gitmek için 35 KMZ 38 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bu sırada aracın lastiği kaldırım kenarına çarparak patladı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Çevredekiler, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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