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Diyarbakır Bismil'de JASAT, 29 yıl 5 ay hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladı

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Diyarbakır Bismil'de JASAT'ın çalışmasıyla, hakkında 29 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hakkında 29 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bismil Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda "nitelikli cinsel saldırı", "basit yaralama", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 29 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan M.N. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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