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Diyarbakır Bismil'de Huzur Uygulaması: 13 Tutuklama

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişinin de bulunduğu 46 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 33'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Denetimlerde, ruhsatsız 3 tabanca, 32 mermi, 6 av tüfeği, 52 fişek, 2 kurusıkı tabanca ile çalıntı 6 motosiklet, 22 gram uyuşturucu, sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 10 kilogram çay ve 240 paket bandrolsüz tütün mamulü ele geçirildi.

Denetlenen 1519 aracın 587'sine çeşitli ihlallerden dolayı toplamda 882 bin 290 lira trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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