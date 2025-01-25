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Diyarbakır Bismil'de Hapis Cezası Olan 2 Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır Bismil'de Hapis Cezası Olan 2 Hükümlü Yakalandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, haklarında kesilmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. S.T., uyuşturucu ticaretinden 18 yıl 3 ay ve B.D. ise kasten öldürme suçundan 16 yıl 9 ay cezası almıştı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Tekel ve Dumlupınar mahallelerinde düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 18 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. ile hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 3 haftada hakkında arama kaydı bulunan 22 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel
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