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Diyarbakır Bismil'de çatı sacı hatta temas edince 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çatı onarımı sırasında çatı sacının alçak gerilim hattına temas etmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi Bismil Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki bir hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çatı sacının alçak gerilim hattına temas etmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Tepe Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısı, iki gün önce fırtına ve sağanak nedeniyle hasar gördü.

Binanın zemin katında iş yeri bulunan kaynak ustası Mustafa Akdaş (45), mülk sahibiyle anlaşarak çalışanları E.G. ve Y.M. ile çatıyı onarmak için yukarı çıktı.

Halat yardımıyla yukarıya çekilen çatı sacının binanın üzerinden geçen alçak gerilim hattına temas etmesi sonucu Akdaş, E.G. ve Y.M. akıma kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan E.G. ve Y.M. ise kaldırıldıkları Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA
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