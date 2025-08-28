Diyarbakır-Bingöl Sınırında Orman Yangını

Diyarbakır-Bingöl Sınırında Orman Yangını
Diyarbakır ile Bingöl sınırında bulunan Tabantepe mevkisinde çıkan orman yangını için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam etmekte.

DİYARBAKIR ile Bingöl sınırında bulunan Tabantepe mevkisinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, akşam saatlerinde Diyarbakır- Bingöl sınırında bulunan Tabantepe mevkisinde çıktı. İhbarla bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale ederken, karadan da jandarma ekipleri ve köylüler, ekiplere destek veriyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
