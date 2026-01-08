Diyarbakır Barosu'ndan Hayatını Kaybeden Avukat Polat İçin Açıklama: Savunmayı Hedef Alan ya da Korumayan Her Yaklaşım, Hukuk Devletini Zayıflatır

(ANKARA)- Diyarbakır Barosu, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden avukat Zekeriya Polat'a ilişkin yayınladığı açıklamada, "Avukatlar; karar veren değil, yurttaş ile devlet arasındaki güç dengesini hukuk yoluyla kuran savunma aktörleridir. Savunmayı hedef alan ya da korumayan her yaklaşım, hukuk devletini zayıflatır" ifadeleri yer buldu.

Diyarbakır Barosu, Yalova'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ın uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin resmi sosyal medya hesabından "Avukata yönelik saldırı topluma saldırıdır. Meslektaşımız Av. Zekeriya Polat cinayetini lanetliyoruz" başlıklı açıklama yayınladı. Diyarbakır Barosu'nun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Yalova'da Sosyal Güvenlik Kurumu vekili olarak görev yapan Meslektaşımız Av. Zekeriya Polat'ın, mesleki görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi; savunma makamına ve hukuk düzenine yönelmiş ağır bir saldırıdır.

Bir avukatın mesleki faaliyeti nedeniyle hedef alınması münferit değildir. Bu cinayet, savunmayı değersizleştiren ve avukatları hedef gösteren anlayışların yarattığı tehlikeli zemini açıkça ortaya koymuştur.

Avukatlar; karar veren değil, yurttaş ile devlet arasındaki güç dengesini hukuk yoluyla kuran savunma aktörleridir. Savunmayı hedef alan ya da korumayan her yaklaşım, hukuk devletini zayıflatır.

Olayın tüm yönleriyle etkin ve bağımsız biçimde soruşturulması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi zorunludur. Avukatları hedef gösteren dil ve politikalara karşı da açık tutum alınmalıdır.

Meslektaşımız Av. Zekeriya Polat'ı saygıyla anıyor; ailesine, yakınlarına ve hukuk camiasına başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu olarak savunmanın yaşam hakkını, mesleki bağımsızlığını ve onurunu koruma kararlılığımızı kamuoyuna duyururuz."