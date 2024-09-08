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Diyarbakır Baro Başkanı: Otopsi İşlemleri Devam Ediyor

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Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, otopsi işlemi yapılan Narin hakkında Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulundu. Başkan Eren 14'e yakın uzmanın 8 saattir çalıştığını belirtti.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, otopsi işlemi yapılan Narin hakkında Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulundu. Başkan Eren 14'e yakın uzmanın 8 saattir çalıştığını belirtti.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve otopsiye yönelik son durumu aktaran Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, otopsi işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Narin'e ait cenazenin deforme olduğunu kaydeden Eren, Narin'in bulunduğu çuval içerisinde kendisine ait eşyaların da yer aldığını söyledi. Eren yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"19 gün sonra narinin bedenine ulaşıldı. Şu an için tabi ön rapor bir şekilde hazırlanacak, ama patolojik ve biyolojik gelişmeler, araştırmalar, raporlar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek çok zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman çalışıyor. ve dediğim gibi 8 saattir çalışıyorlar. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Bir şekilde bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Evet maalesef Narin'in bedeninin aradan geçen 19 günden kaynaklı deforme olduğunu, bu yüzden otopsi işlemleri ve cinayetin, daha doğrusu ölümün sebebini tespit ve bu anlamda biraz biyolojik, ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı. Büyük ihtimalle zaten bu konuda ilgili yetkili makamlarda bir açıklama yapar. Ama dediğim gibi bugünden cinayetin tam sebebini, daha doğrusu ne şekilde sebepten nasıl öldürüldüğü konusunda şu anda net bir şey söylememiz mümkün değil.Önce tabi kamuoyuna yansıdığı üzere Narin bir torbada bulunduğu yerde gömülü bir şekilde üzerinde taşlar konularak bulunmuştur. Yani torba, tabi bütün torba, torbanın içerisindeki Narin'e ait eşyalar, yani Narin'in çantası da torbadaydı, Narin'in terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar birer artık delil, bunların hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük yani çakıldan, topraktan ne derseniz bütün numuneleri büyük bir titizlikle alınıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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