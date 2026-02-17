Haberler

Askeri bando takımı, Hakkari'de konser verdi

Güncelleme:
Diyarbakır 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı takımı, Hakkari'nin Derecik ilçesinde düzenlediği konserde marş ve türküleri seslendirerek vatandaşlarla öğrencileri coşturdu.

DİYARBAKIR 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı takımı, Hakkari'nin Derecik ilçesinde konser düzenledi. Konsere katılan vatandaş ve öğrenciler, marş ve türkülere eşlik etti.

Diyarbakır 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı bando ekibi tarafından organize edilen konser, Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlendi. Yoğun ilgi gören programda bando takımı, çeşitli marş ve türküler seslendirdi. Salonu dolduran vatandaş ve öğrenciler, çalınan eserlere alkışlarla tempo tutarken, bazı parçalara koro halinde eşlik etti. Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen bando ekibi, öğrencilerle sohbet etti. Konsere; Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, 1'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Tarık Çetin, jandarma, emniyet yetkilileri, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Konser, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber: Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

