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Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü

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Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oğlaklı mevkiinde gece tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Valiliğin ilk belirlemelerine göre kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 12 kişi yaralandı; olay yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edildi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Oğlaklı bölgesinde hafif ticari araç ile tüp yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı mevkiinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana geldi. Kazaya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, kazanın ardından olay yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edildiği, sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunularak hastanelere nakilleri sağlandığı belirtildiği açıklamada, "Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'sinin durumu ağır olmak üzere toplam 12 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın ilimizdeki hastanelerde tedavileri devam etmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA
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