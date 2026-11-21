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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hızla gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen yaya, üzerine doğru gelen minibüsü fark ederek son anda geri adım attı. Olası kazanın önlendiği o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı