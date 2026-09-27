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Diyarbakır Bağlar'da eşi Ayfer Çakmak'ı öldürdüğü iddiasıyla Osman Çakmak tutuklandı

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Diyarbakır Bağlar'da eşi Ayfer Çakmak'ı öldürdüğü iddiasıyla Osman Çakmak tutuklandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 25 Eylül'de tartıştığı eşi Ayfer Çakmak'ı pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Osman Çakmak tutuklandı. Ayfer Çakmak'ın hayatını kaybettiği olayda soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'da tartıştığı eşi Ayfer Çakmak'ı (32) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Osman Çakmak (37) tutuklandı.

Olay, 25 Eylül'de Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 840'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Osman Çakmak, evde henüz bilinmeyen nedenle eşi Ayfer Çakmak'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Ayfer Çakmak evden kaçmaya çalışırken, Osman Çakmak merdivende av tüfeğiyle ateş etti. Ayfer Çakmak yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayfer Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Osman Çakmak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çakmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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