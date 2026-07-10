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Diyarbakır'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir eve ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, evde hasar oluştu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve ateş açıldı.

Muradiye Mahallesi 159'uncu Sokak'ta 2 katlı müstakil evin üst katına şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
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