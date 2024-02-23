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Diyarbakır Anneleri Kitabı 4 Dilde Yayımlandı

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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık'ın editörlüğünde hazırlanan 'Ebeveyn Nöbetinden Evlat Nöbetine Diyarbakır Anneleri' adlı kitap, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde yayımlandı. Kitap, terörün boyutunu Avrupa'ya anlatmayı ve terör örgütlerine olan desteği bilimsel olarak sona erdirmeyi amaçlamaktadır.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık'ın editörlüğünde hazırlanan "Ebeveyn Nöbetinden Evlat Nöbetine Diyarbakır Anneleri" adlı kitap, 4 dilde yayımlandı.

Prof. Dr. Palabıyık, gazetecilere, Diyarbakır annelerinin mücadelesinin aktarıldığı kitabın Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde de yayımlandığını söyledi.

"Diyarbakır Anneleri Kongresi"ne katılan akademisyenler ve alanında uzman isimlerle hazırlanan kitabın 20 ülkeye dağıtılacak şekilde planlandığını belirten Palabıyık, "Bu kitabımız ülkelerde seçilmiş 300 akademisyene gönderilecek. Akademisyenlerden gelen geri dönüşlerle yeni bir kongre sürecine başlanacak. Ayrıca ülkemizde de 250 üniversiteye ve akademisyene ulaştırılacak." dedi.

Ellerinde kitapla alakalı çok önemli verilerin bulunduğunu anlatan Palabıyık, şöyle konuştu:

"Terörün nasıl bir boyuta büründüğünü, terör örgütü PKK'nın bütün çocukları terör faaliyetleri için kaçırdığı, Diyarbakır anneleri ile alakalı bir literatür taramasının yer aldığı, aynı zamanda terör örgütü PYD-YPG'nin özellikle Suriye'de yaptığı faaliyetlerin, kaçırdığı çocukların ve ortaya koyduğu zulmün kanıtlarıyla ispatlandığına bu çalışmamızda şahit olduk. Temel amacımız terörün bu boyutunu Avrupa'ya anlatmak ve Avrupa'dan gelen geri dönüşlerle süreci daha ileriye taşımaktır. Avrupa'daki birçok ülkede PKK, PYD-YPG terör örgütlerine bir destek var. Çalışmamız bu desteğin bilimsel olarak kesilmesi, bilimsel kanıtlarla bu desteğin yanlış bir boyuta evrilmeden sona erdirilmesidir. Çalışmanın ortaya çıkışında özellikle Sayın Cumhurbaşkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın önemli destekleri oldu. Bu çalışmayı onlarla hazırladık. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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