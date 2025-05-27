Diyarbakır Anneleri Evlatlarına Kavuşmak İçin Eylemlerini Sürdürüyor

Diyarbakır Anneleri Evlatlarına Kavuşmak İçin Eylemlerini Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin başlattığı oturma eylemi 2094. gününde devam ediyor. Anneler, evlatlarını almak için mücadelelerine kararlılıkla devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2094'üncü gününde devam ediyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, yıllardır çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi.

Eylemlerinde kararlı olduklarını ifade eden Demir, "Çocuklarımız için burada mücadele veriyoruz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 10 senedir çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu çok özledim. Bayram yaklaşıyor, gel çifte bayram yapalım oğlum." dedi.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Türkan Mutlu da 11 yıldır kızı Ceylan'dan ayrı olduğunu belirtti.

Yıllardır evlat acısıyla yaşadığını dile getiren Mutlu, "İnşallah Kurban Bayramı'nda Ceylan'ıma kavuşurum. Kızımı alana kadar eylemi bırakmayacağım. Burası bana umut oldu. Ona olan özlemimi ifade edemiyorum. Kızım gel devlete teslim ol, bu acı son bulsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Yeni maceraya atılıyor! Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı

Milli takımdaki görevinden ayrıldı! İşte nedeni
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip davasında karar

Minguzzi'nin mezarını tahrip davasında karar! İşte verilen ceza
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.