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Diyarbakır Adliyesinde Duruşma Sonrası Çıkan Kavgada 1'i Kadın Polis Memuru 2 Kişi Yaralandı

8 Aralık 2023 15:57 Son Güncelleme: 15:58 Abone Ol

Adliye binasında görülen bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya adliyede görevli polisler müdahale etti. Bu sırada fırlatılan damacana kadın polis memuruna isabet etti. Polis memurunun burnunun kırıldığı öğrenildi. Kavgada 1 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle bazı kişiler gözaltına alındı.