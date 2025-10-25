Diyarbakır 9. Kitap Fuarı Sürüyor, 400'ün Üzerinde Yazar Kitapseverlerle Buluştu

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) destekleriyle düzenlenen "Diyarbakır 9. Kitap Fuarı" sürüyor.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 200 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen fuarda, 400'ün üzerinde yazar, şair, sanatçı kitapseverlerle buluşma imkanı buluyor.

Fuarı ziyaret eden kitapseverler, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce başta olmak üzere çok sayıda kitabın bulunduğu stantları gezerek yayınlarla ilgili bilgi edindi, kitap satın aldı.

Bazı yazarlar, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

"Gelişen bir şehirde böyle ilgi duyulan kitap fuarının olması güzel"

Stantta okurlarıyla buluşan gazeteci-yazar Ramazan Öztürk, fuarı çok beğendiğini, vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu söyledi.

Fuarda her yaştan insanın olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Dışarıdan Diyarbakır deyince insanlarda farklı düşünceler oluşuyor ama gerçek öyle değil. Ayrıca Diyarbakır sadece kitap fuarıyla değil, şehir olarak da çok değişmiş. 10 yıl önce gelmiştim ve inanamıyorum. Geniş caddeleri, bulvarları, modern binaları, her şeyden önce modern bir şehirleşme var burada. Gerçekten merak edenler görmeli bence. Şehri böyle görünce fuardaki bu ilgiyi de görünce çok da şaşırmıyorum. Gelişen bir şehirde böyle ilgi duyulan kitap fuarının olması güzel."

Gazetecilik yılları içerisinde dolaştığı ülkelerde yaptığı haber belgesellerinin TRT'de yayınlandığını, Ortadoğu'yla ilgili de 4 ülkeyi konu alan bir kitap yazdığını aktaran Öztürk, o dönem tuttuğu günlüklerden oluşan kitabını okuyucuyla buluşturduğunu ifade etti.

Fuar, yarın sona erecek.