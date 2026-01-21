Haberler

Diyanet yurt dışında görevlendirmek üzere 100 din görevlisi alacak

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki din hizmetleri için 100 sözleşmeli din görevlisi alacak. Adaylar, 4 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetleri için sınavla 100 sözleşmeli din görevlisi ?alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, istihdam edilecek kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatınca 22 farklı ülkede görevlendirilecek.

Şartları taşıyan adaylar, 4 Şubat'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
