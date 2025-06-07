Diyanet ve TDV, Malavi'de Vekaletle Kurban Kesimlerine Başladı

Diyanet ve TDV, Malavi'de Vekaletle Kurban Kesimlerine Başladı
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, Malavi'de düzenledikleri vekaletle kurban organizasyonu çerçevesinde kesim işlemlerine başladı. 1300 kurbanlık hayvanın kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Malavi'de düzenlediği vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kurbanlıkların kesimine başlandı.

TDV gönüllüleri ile görevlileri, bayram namazının kılınmasının ardından başkent Lilongwe ile Chikwawa, Mchinji, Salima, Blantyre ve Mangochi şehirlerinde kesim alanlarına geldi.

Burada, sağlık ve dini şartları taşıması açısından kurbanlık olmasında sakınca bulunmayan hayvanların kesimine başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" organizasyonu kapsamında ülkedeki 6 bölgede kesilecek 1300 kurbanlığa ait 9 bin 100 hisse, Malavi'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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