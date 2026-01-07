Hac organizasyonu kafilelerinde görev alacak personele yönelik eğitimler başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, hac organizasyonu çerçevesinde kafilelerde görev alacak personele eğitim seminerleri vermeye başladı. Seminler, 12 bölgede devam edecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, hac organizasyonu kapsamında kafilelerde görev alacak personele yönelik eğitim seminerlerinin başladığını bildirdi.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, eğitim seminerlerinin ilki, Başkanlığın konferans salonunda gerçekleştirildi.
Kafile görevlilerine yönelik eğitim seminerleri, ülke genelinde 12 bölgede devam edecek.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel