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Diyanet-Sen Erzurum 7. Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Ardahanlı yeniden seçildi

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Diyanet-Sen Erzurum Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Nurullah Ardahanlı yeniden başkan seçildi; Ardahanlı, 20 ilçedeki teşkilatla güçlü iletişim içinde olduklarını söyledi.

???????Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Erzurum Şubesinin olağan genel kurulu yapıldı.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan Genel Kurul, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, 20 ilçedeki teşkilatla güçlü bir iletişim içerisinde olduklarını ve yeni dönemde de bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Ardahanlı, "Bizim mücadelemiz sadece bugün için değil, geleceğimiz içindir. Üyelerimizin yanında olmaya, onların sesi olmaya ve teşkilatımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Geride bıraktığımız dönemde elde ettiğimiz kazanımların üzerine yenilerini eklemek için aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız." dedi.

Tek listeyle gidilen seçimde Ardahanlı yeniden başkanlığa getirildi.

Kaynak: AA
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