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Diyanet İşleri Başkanlığı, Yemekhane Haberini Yalanladı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başkanlık, yemekhane uygulamasının tüm personel için aynı olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan, bugün bir gazetede yayımlanan habere ilişkin yapılan açıklamada, Başkanlık yemekhanesinde personele verilen öğle yemeği ücretlerinin Yemek Servisi Yönetim Kurulu tarafından belirlendiği belirtildi.

Mevcut durumda öğle yemeği maliyetinin 100 lira civarında olduğu, bu rakamın piyasa koşullarına göre değişiklik gösterdiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Başkanlığımız yemekhanesinde yemek yiyen memurlar için devlet katkısı + memur katkısı alınarak yemek hizmeti verilmektedir. 4/D kapsamında görev yapan daimi işçiler için ise yemek ücretleri günlük net 143,69 Türk lirası olarak işçi personele nakit olarak ödenmektedir. Bu itibarla daimi işçiler kendilerine günlük net olarak ödenen 143,69 Türk lirası yemek ücretinin 100 Türk lirasını yemek hizmeti aldıklarında ödemektedirler. Görüldüğü üzere, devletin yemek yardımı olarak vermiş olduğu ücretin altında bir rakam işçi personelden tahsil edilmektedir.

Bu itibarla işçilere, üst düzey yöneticilerden daha yüksek fiyata yemek verildiği iddiası, gerçek dışıdır. Nitekim diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygulamalarla ilgili mevzuat araştırıldığında haberin ne kadar yanlış ve gerçeklerden uzak olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca haberde iddia edildiği gibi üst düzey yöneticiler için farklı yemek menüsü hazırlanması da söz konusu olmayıp Başkanlık Merkez Teşkilatındaki tüm personel için tek menü verilmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

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