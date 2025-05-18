Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İşitme Engellilere Özel Din Eğitimi Seti

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İşitme Engellilere Özel Din Eğitimi Seti
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işitme engellilerin dini bilgiye erişimini kolaylaştırmak için yeni bir din eğitimi seti hazırladıklarını duyurdu. Hazırlanan set, 'İtikat, ibadet, ahlak ve siyer' konularını kapsıyor ve interaktif içerikle sunulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, işitme engelliler için yeni din eğitimi seti hazırladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak işitme engellilerin sahih ve güvenilir dini bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir başlangıcın adımını attıklarını belirtti.

"İtikat, ibadet, ahlak ve siyer" başlıklarında hazırladıkları kitap setini interaktif içerikle işitme engellilerin istifadesine sunacaklarını kaydeden Erbaş, "İşitme engelli bireylerin, eğitimcilerin görüş ve önerileriyle hazırladığımız bu kapsamlı çalışmanın tesirli olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Engelleri birlikte aşıyor, ilim yolculuğuna birlikte çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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