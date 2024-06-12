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Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı: Kabe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürmeyin

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Diyanet, Kabe'de tavaf sırasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan ve yakınlarını görüntülü arayarak konuşan hacı adaylarını uyardı. Yapılan açıklamada "Haccın ruhunu zedeleyecek işlerden kaçınmak gerekiyor. Ravza'yı ve Kabe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir" ifadeleri yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kabe tavafları sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan, fotoğraf çektiren hacı adaylarını uyararak, "Ravza'yı ve Kabe'yi, fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir" uyarısında bulundu.

YAKINLARINI GÖRÜNTÜLÜ ARIYORLAR

Mekke'de hacı adayları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor. Bazı hacı adaylarının yakınlarını görüntülü arayarak veya sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak tavaf yapmaları dikkati çekiyor.

"BAZI KARDEŞLERİMİZ ÖLÇÜYÜ KAÇIRABİLİYOR"

Medine İrşad Fetva Koordinatörü Mustafa Bilgiç haccı baştan sona önemli bir ibadet olarak nitelendirdi. Hacda Allah'ın Kur'an'da, Hazreti Muhammed'in hadislerinde buyurduklarının hareketlerle ifadelerinin gerçekleştiğini ifade eden Bilgiç, "Hac ibadetlerinde bazı kardeşlerimiz özellikle Ravza'da ve Kabe'yi tavaf ederken cep telefonlarını kullanarak ölçüyü kaçırabiliyor. Çünkü Kabe'yi tavaf ederken tıpkı namazdaymış gibi ibadet halindeyiz. İbadet halindeyken memleketimizdeki sevdiklerimizi kendi ibadetimize şahit kılmak yerine oradaki hareketlerimizi imanımıza şahit kılalım." diye konuştu.

"HACCIN RUHUNU ZEDELEYECEK İŞLERDEN KAÇINMAK GEREKİYOR"

Bilgiç, hacı adaylarının tavaf sırasında görüntülü konuşmaması, sosyal medyadan canlı yayın yapmaması gerektiğini belirterek, "Bu doğru değil." dedi. Tavaf sırasında ve ziyaretlerde dua okunmasının daha doğru olduğunu dile getiren Bilgiç, şunları kaydetti; "Haccın ruhunu zedeleyecek işlerden kaçınmak gerekiyor. Ravza'yı ve Kabe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir. Hac ibadetinin sadece hareketlerden ibaret olduğunu zannedip arkasındaki anlamı anlamadığınızda gidip-gelenlerden olursunuz, asıl olan olup-gelmektir."

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal Medya Hac Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

Özcan Özcan:

TAŞA TAŞ ATMAKTA PUTPERESTLİK DEĞİLMİ??

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Özcan Özcan:

ZEYD VE ZEYNEBİN EVLENME,BOŞANMA VE SONRASINDA DA OLANLARI OKUYUNCA GÖZLERİM DOLDU TÜM TÜRKİYE ŞU OLAYI BİLSE VARYA GİZLEMESELER MÜSLÜMAN SAYISI YARI YARIYA DÜŞER.

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faruk merttürk:

Zeyd olayı, Hızır'in gemiyi batırması gibi bir olay.

yanıt1
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faruk merttürk:

Taş atması secde etmesinden iyidir.

yanıt1
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Özcan Özcan:

ALLAHIN EVİ OLAN KABEYİ NEDEN ABD PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KORUYOR?????ALLAH KENDİ EVİNİ KORUYAMIYOR MU ?

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faruk merttürk:

Çünkü Allah'ı denemeyeceksin.

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Ali Soylu:

Allah insanı özgür bırakmış özcan. Akşama kadar Allah a küfredeni Allah çarpıyor mu? Hayır. “Allah’ın azabını ölüm gelinceye kadar bekleyin” diyor ayet. Vesselam.

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Hasan Turk:

Reisde ezani koruyor.

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Alkurt:

Diyanet ilk defa dogru bir şey söyledi. Hac olayını yaparken, resimdi viedoydu yapılmaz, konsantrenizi bozar ve ruhunuzun alacağı maneviyatinida bozar. Başka zaman turist gibi ziyaret et istediğin kadar resim çek.

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MÜCAHİD:

diyanet kapatılmalı, insanlar kendileri ve aileleri için güvendikleri başka kurumlardan kişilerden hizmet alabilmeli,

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