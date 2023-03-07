Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak Güncel Haberler Diyanet İşleri Başkanlığına çeşitli unvanlarda 80 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığına çeşitli unvanlarda 80 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına destek personeli olarak temizlikçi, bulaşıkçı, sıhhi tesisatçı, garson, bahçe bakım elamanı, marangoz ile koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında 10 kadın ve 70 erkek personel alımı gerçekleştirilecek. Personel alımı yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak yapılacak. Adaylar 6-20 Mart'ta "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvurabilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek. Güncel Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Güncel Haberler

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