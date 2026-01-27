Haberler

Diyanet 10 müfettiş yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı için 10 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvurular 23 Şubat-2 Mart tarihleri arasında kabul edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında açık bulunan alanlara sınav sonucuna göre 10 müfettiş yardımcısı alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 23 Şubat-2 Mart'ta "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Adaylarda, 35 yaş altı olma ve KPSSP3 puan türünde en az 55 puan alma şartı aranacak.

Sınava ilişkin bilgilere, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
