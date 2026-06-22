Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü seçilen Hasanov'u tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü görevine seçilen Dr. Ahmed Hasanov'u tebrik etti, önceki başmüftü Dr. Mustafa Hacı Aliş'e teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü görevine seçilen Dr. Ahmed Hasanov'u tebrik ederken, önceki dönem başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'e de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü görevine seçilen Sayın Dr. Ahmed Hasanov'u tebrik ediyor, kendisine yeni vazifesinde muvaffakiyetler diliyorum. Uzun yıllar boyunca Bulgaristan Müslümanlarına büyük bir özveriyle hizmet eden, dini hayatın güçlenmesine, toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasına önemli katkılar sunan önceki başmüftü Sayın Dr. Mustafa Hacı Aliş'e de emekleri ve kıymetli hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyor, kendisine sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum.

Köklü bir geçmişe ve zengin bir manevi mirasa sahip olan Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün, ülkedeki Müslüman toplumun birlik ve beraberliğinin güçlenmesine, dini hayatın sahih bilgi ve hikmet ekseninde gelişmesine, kültürel değerlerin korunup gelecek nesillere aktarılmasına yönelik hizmetlerini yeni dönemde de başarıyla sürdüreceğine inanıyorum. Türkiye ile Bulgaristan Müslümanları arasındaki tarihi, dini ve kültürel bağların daha da kuvvetlenmesine katkı sunacak çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyor; seçim sonuçlarının Bulgaristan'daki Müslüman kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi

Müftülükte tartışma yaratan görüntü! Diyanet camiasından tepki geldi
Şara: Lübnan'a askeri müdahaleye dönmek istemiyoruz

Suriye komşu ülkeye mi saldıracak? Şara'nın yanıtı net
Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar

51 binlik ordu hazır! 62 ilde birden görev yapacaklar

Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı

Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım 1 saniye düşünmedi
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor

Victor Osimhen'e dev talip! Galatasaray servet kazanabilir
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü

İstek şarkısı çalınmadı, düğün evini kan gölüne çevirdi