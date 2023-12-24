Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehit Mehmetçikler için dua etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da sabah namazı sonrası şehit Mehmetçikler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Strazburg'daki Yunus Emre Camisi'nde sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Başkan Erbaş, tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap etti.

Erbaş, "Sabah Namazı Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in "İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat" hadisişerifini hatırlattı.

Başkan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"İlminden istifade edilen alimler talebe yetiştirmişlerdir, kitap yazmışlardır. O alimin kitabı okunduğu müddetçe amel defteri açık kalır, yetiştirdiği talebeler İslam'a hizmet ettikleri müddetçe amel defterleri açık kalır. Hayırlı evlat yetiştiren anne babalar, hepimiz için bu müjdeler önümüzde duruyor. Hayırlı evlat yetiştirmek ne büyük bir dava, ne büyük bir iş ve sonu ne güzel bir iş. Sonunda cennet var, sonunda amel defterlerimizin sürekli açık kalması var. Allah hepimize hayırlı evlatlar nasip eylesin. Sadaka-i cariye sahibi Müslümanlar. Ne demek sadaka-i cariye? Hiç bitmeyen, sevap getirmeye devam eden hayırlar demek. Cami, Kur'an kursları gibi insanlığa hizmet edecek müesseseler. Bin sene önce Selçuklu ecdadımızdan ya da 1400 sene önce ashab-ı kiramdan bize kalan eserler var."

Erbaş, Hz. Muhammed'in mazlumun ve yolcunun duası ile anne babanın çocukları üzerine yaptığı duadan şüphe bulunmadığını buyurduğunu belirterek, "Onun için evlatlarımıza, çocuklarımıza gönülden dua edeceğiz. Bizim şehitlerimiz var. Terör örgütleriyle mücadele ederken gerek sınırlarımızın içinde gerekse sınırlarımızın ötesinde vatanımıza, devletimize göz dikmiş olanlara karşı korurken şehit olan yüzlerce, binlerce kardeşimiz var. Onlar için dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Dünyanın her yerinde öldürülen çocuklar şehittir"

Başkan Erbaş, Gazze ve Filistin'de bombalar altında ölen bebeklere dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Dün malumunuz dünya çocuk şehitler günü. Ölen çocukların hepsi şehittir. Her doğan fıtrat üzere doğar, yani İslam üzerine doğar. Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, nerede çocuk varsa, dünyanın her yerinde öldürülen çocuklar şehittir. Çocuk, bebek öldürülür mü, insanlığa bu yakışır mı? Nasıl olur da yukarıdan bombalar yağdırırsın? Oradaki herkes asker mi? Bunu Bosna'da gördük. 250 bin insan Bosna'da şehit edildi. Avrupa'nın ortasında 250 bin insan nasıl öldürülür? Aklın, izanın alması mümkün değil." diye konuştu.

Erbaş, konuşmasının ardından, şehadete kavuşan Mehmetçikler için dua etti.