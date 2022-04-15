Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle iftar yaptı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen iftarda gençlerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile İl Müftüsü Yusuf Doğan, Başkent Millet Bahçesi'nde gençlerle iftar yaptı. Programda konuşan Erbaş, ramazan ayının Kur'an-ı Kerim ayı olduğunu belirterek, "Kur'an, ramazan ayında nazil olmuştur, inmiştir. Ramazan ayı, oruç ayı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki; 'Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç tutmak farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.' Korunmak için oruç tutuyoruz, ibadet ediyoruz" diye konuştu.

Erbaş, 2 yıldır teravih namazlarının camilerde kılınamadığını hatırlatarak, "Ramazanın süsü teravih namazı, kaçırmayın sevgili gençler. Teravih namazı vesilesiyle 40 secde yapıyoruz. Secde, Müslümanın Rabbine en yakın olduğu yerdir, kıymetini bilelim. Geçen 2 yıl gidemedik, özledik, hasretini çektik" ifadesini kullandı.