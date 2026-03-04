Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Üsküp'te TDV'nin yaptırdığı camide hitap etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaptırılan camide cemaate hitap etti ve teravih namazını kıldırdı.

Arpaguş, hitabında, Hz. Muhammed'in "Müslümanların bir binanın tuğlaları gibidir" hadisini anımsatarak, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de müminlerin kardeş olduklarını söylediğini aktardı.

Ramazan ayında inananların ekmeklerini, sevgilerini ve muhabbetlerini paylaştığını belirten Arpaguş, "Gönül coğrafyamız Kosova, Kuzey Makedonya, Batı Trakya ve Bulgaristan'daki kardeşlerimizle bir araya gelmek istedik." dedi.

Arpaguş, cami cemaatine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek, "Bizlere düşen; bir binanın tuğlaları gibi sımsıkı bir ve beraber olmak, kardeş olmak, birbirimizi sevinçte, tasada, kederde, üzüntüde hep beraber koruyup kollayarak bir ümmeti Muhammed olma bilinciyle, kardeşler olarak bu alemde hüküm sürmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya'daki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik etti.

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu da ramazanda Allah'ın inananların günahlarını affettiğini vurguladı.

Fetahu, Arpaguş'un ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Teravih namazı sonrası TDV'nin Diyanet İşleri Başkanlığıyla işbirliğinde yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında cami cemaatine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.