Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kurban Bayramı mesajında kardeşlik, dayanışma ve barış vurgusu yaparak tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kurban Bayramı mesajında tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, "Bu mübarek günlerin, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." dedi.

Arpaguş, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Bir kez daha bayram sevincini yaşatan Allah'a hamdettiklerini ifade eden Arpaguş, "İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bugünlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hz. İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hz. İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hz. Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır." değerlendirmesinde bulundu.

Arpaguş, Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her haccın, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısı olduğunu dile getirdi.

"Kurban Bayramı, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür"

Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrının, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturduğuna dikkati çeken Arpaguş, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken varlıklı insanlar ile mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür."

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Cenabı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rıza-i ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Can
