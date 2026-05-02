Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Paris'te Valenton Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, nesilleri her türlü kötülükten kurtarabilmek için Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber'in ahlakının hayata aktarılması adına büyük çaba ve gayret gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Fransa'nın başkenti Paris'te Valenton Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi'nin açılış programına katıldı.

Burada konuşan Arpaguş, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de "mescitleri Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah rızasından başka bir endişesi olmayanların inşa edeceğini" ifade ettiğini aktardı.

Hz. Muhammed'in "Kim bir mescit yaparsa dünyada, Cenabıhak ahirette ona misliyle bir mükafat verir ve ona cennette bir köşk yapar" hadisini hatırlatan Arpaguş, caminin yapımında emeği geçen herkesin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Dünyanın çok farklı bir yere doğru gittiğine dikkati çeken Arpaguş, "Zulümlerin, savaşların, katliamların yaşandığı bir coğrafya. Önümüzdeki yüzyıl belki daha farklı sonuçlar doğuracak. Teknolojinin, dijital dünyanın, dijital çağın verileriyle karşılaşacağız. Nesillerimizi her türlü kötülükten kurtarabilmek için yüce kitabımızın ve imanımızın her konuda bize rehber olan sevgili Peygamberimizin ahlakının hayatımıza ve nesillerimize aktarılması adına büyük çaba ve gayret göstermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hazreti Ali'nin "Evlatlarınızı, çocuklarınızı sizin yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşayacakları çağa göre yetiştiriniz" sözünü paylaşan Arpaguş, şöyle devam etti:

"Bugün yavrularımızı ve gençlerimizi bekleyen büyük tehlikeler var. Onların imanına halel getirecek büyük saldırılar altındalar. Dolayısıyla biz belki bugün burada bir bina inşa ettik ama buradaki çalışmalarla, buradaki mescidimizdeki, buradaki kültür faaliyetlerimizle yaptığımız şeylerle bu bilinci ayakta tutmak, yavrularımızın elimizden gitmemesi için bu kültürle, bu imanla, bu ahlakla, ahlak-ı Muhammediyye ile yetiştirmenin çaba ve gayretinde olarak bu hizmeti devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, konuşmasının ardından Valenton Yunus Emre Camisi'nde hutbe irad etti, cuma namazını kıldırdı.