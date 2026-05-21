Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Mekke'de ekip başkanlıklarını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Mekke'de ekip başkanlıklarını ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, 2026 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'de ekip başkanlarını ziyaret ederek hacı adaylarına sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'de yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

Hac ibadeti için Mekke'de bulunan Arpaguş, Başkanlık tarafından Türk hacı adaylarına sunulan hizmetlere ilişkin bilgi almak amacıyla organizasyonda görev yapan ekip başkanlarını ziyaret etti.

Başkan Arpaguş, Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Zekeriya Abdulazizoğlu, Fetva ve İrşat Ekip Başkanı Dr. Fatih Mehmet Aydın, Denetim, Gözetim ve Rehberlik Ekip Başkanı Mehmet Arslan, Sağlık Ekip Başkanı Dr. Mustafa Asım Çoşkun, Servis Ekip Başkanı Mehmet Aydın, Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Turgut Erhan ile Cidde Havalimanı Ekip Başkanı Dr. Cebrail Küllü'den, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretlerde Başkan Arpaguş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Hüseyin Hazırlar, Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Fatih Mehmet Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Can
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık

Mutlak butlak kararının ardından Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı

Butlan kararı CHP'ye ulaştı! Kılıçdaroğlu dönemi resmen başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı