Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Mekke'de ekip başkanlıklarını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'de yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

Hac ibadeti için Mekke'de bulunan Arpaguş, Başkanlık tarafından Türk hacı adaylarına sunulan hizmetlere ilişkin bilgi almak amacıyla organizasyonda görev yapan ekip başkanlarını ziyaret etti.

Başkan Arpaguş, Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Zekeriya Abdulazizoğlu, Fetva ve İrşat Ekip Başkanı Dr. Fatih Mehmet Aydın, Denetim, Gözetim ve Rehberlik Ekip Başkanı Mehmet Arslan, Sağlık Ekip Başkanı Dr. Mustafa Asım Çoşkun, Servis Ekip Başkanı Mehmet Aydın, Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Turgut Erhan ile Cidde Havalimanı Ekip Başkanı Dr. Cebrail Küllü'den, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretlerde Başkan Arpaguş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Hüseyin Hazırlar, Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Fatih Mehmet Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın eşlik etti.