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Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadaği'yi kabul etti

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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, kabulde Karadaği'ye ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadaği ise Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanması dolayısıyla Başkan Arpaguş'u tebrik ederek, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Kabulde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de yer aldı.

Kaynak: AA
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