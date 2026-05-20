Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Büyük Hac Sempozyumu'na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Büyük Hac Sempozyumu'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Büyük Hac Sempozyumu'nda hac süreçleri, sağlık hizmetleri ve operasyonel koordinasyon konularını ele aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Büyük Hac Sempozyumu'na katıldı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca "Rahman'ın Misafirlerine Hizmette Etkin Bir Platform: Yarım Asırlık Bilgi Birikimi" temalı Büyük Hac Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında hacıların intikal süreçleri, ulaşım ve sevk planlamaları, konaklama ve otel hizmetleri, saha organizasyonu, güvenlik tedbirleri ve operasyonel koordinasyon başta olmak üzere birçok temel konu ele alındı.

Bunun yanı sıra sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık uygulamaları, acil müdahale planları ve sahadaki sağlık koordinasyon mekanizmaları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Sempozyuma, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal ve Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

Bunu da gördük! Sıcaktan bunalan politikacının yaptığına bakın
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Gideceği takımdaki yeni evi bile hazır
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Erkek yarışmacı ile basılan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı

Acun Ilıcalı'dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım

Tarihi karara itiraz etti!

İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir

Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış

6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış