Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kampı Kapanış Programı'na katılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda düzenlenecek 'Yazımda Kardeşlik Var' Yaz Kampı Kapanış Programı'na katılacak. Trabzonspor, Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Celje takımıyla karşılaşacak. Galatasaray ve Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kamp çalışmaları devam ediyor. Wimbledon'da tek erkekler finali yapılacak. Fransa Bisiklet Turu devam ederken, Dünya Superbike ve Dünya Supersport Şampiyonası İtalya'da tamamlanacak.

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yazımda Kardeşlik Var" Yaz Kampı Kapanış Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ülkenin Celje takımıyla karşılaşacak.

(Kranj/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda 2023-2024 sezonu öncesi çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya, Beşiktaş'ın Almanya kampı sürüyor.

(Graz/Grassau) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Londra/15.50) (Fotoğraflı)

4- Fransa Bisiklet Turu'na Les Gets Les Portes Du Soleil-St. Gervais Mont Blanc arasındaki 15. etap yarışıyla devam edilecek.

5- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası ve Bahattin Sofuoğlu'nun yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. ayak mücadelesi İtalya'da tamamlanacak.

(Imola) (Fotoğraflı)

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