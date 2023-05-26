Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Üniversitelerimizde 208 cami oldu

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Üniversitelerimizde 208 cami oldu. Üniversitelerimizin neredeyse tamına yakınında camimiz var. Ne büyük zenginlik. Öğrencilerimiz ezan sesleri eşliğinde ders dinleyecek" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Camii'nin açılışına katıldı. Erbaş, camide ilk kez kılınan cuma namazında hutbe verdi. Ardından da açılış töreni gerçekleştirildi. Erbaş, "Hocalarımız, öğrencilerimiz camiye geldiklerinde sadece namaz kılıp gitmeyecek. Camide özellikle öğrencilerimiz kütüphaneden, raftan kitapları alıp okuyacak ya da yanında getirdiği kitapları okuyacak. Okuma esnasında da insanın huzur içinde olması lazım. Huzur içinde yapılan okuma ile huzursuzluk içerisinde yapılan okuma arasında çok fark vardır" dedi.

Erbaş, üniversitelerde cami sayısının arttığını aktararak, "Bugün ülkemizde 90 bin camimiz oldu. Üniversitelerimizde 208 cami oldu. Üniversitelerimizin neredeyse tamına yakınında camimiz var. Ne büyük zenginlik. Öğrencilerimiz ezan sesleri eşliğinde ders dinleyecek. Geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşadık, 'Kampüse cami yapılsın mı yapılmasın mı' diye. Mücadeleler, mücadeleler. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2 dönem dekanlık yaptım. O dönem üniversitemizin camisini yapmıştık. Büyük sıkıntılar yaşadık. Camiyi yapabilmek için yardım bulmaktan geçtik, yapmak için bazı yerlerden izin almak gerekiyordu. O izni almak için çektiğimiz çileler vardı. Şimdi rektörümüz, YÖK Başkanımız, Valimiz, milletvekillerimiz burada. Adeta, 'Cami hepimizin' diye sarıldık. Üniversite camilerimize özel önem veriyoruz. Öğrencilerimizin ibadet yapabilecekleri yerlere ihtiyaçları var. Çünkü kampüsler biraz şehrin dışında. Dolayısıyla her kampüsün içerisinde ihtiyacı karşılayacak kadar cami olması lazım" diye konuştu.